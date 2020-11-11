【專家點評】古勝：入市博國壽 應做兩手準備！
2020年11月11日 08:15
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早前講過港股見26,500點不是夢，估唔到咁快就有機會成真。今次恒指唔抖氣，一路高歌猛進，係咪健康？答案當然唔係啦。尤其係尋日(10日)成交額高達2,338億元，但一直跑贏大市的新經濟股ATMXJ卻無一幸免，全數掉頭勁挫，該五股昨成交額共達707.7億元，佔整體大市成交額3成。求其搵一隻，成交額都高過大升逾8%的滙豐控股(00005)多多聲。至於今次係唔係散水？老古覺得機會相當高，各位睇路啦。
新經濟股不濟，屬於舊經濟股的中國人壽(02628)，近日股價轉強，又博唔博得呢？先睇大行野村報告，該行指國壽今年首三季純利按年下跌18%，高於預期。另首三季新業務價值按年升2.7%，即是第三季錄5%跌幅，但優於同業錄雙位數跌幅。目標價睇23.52元，維持「買入」評級。
再睇走勢，國壽股價於月初見過16.64元低位後，股價一路反覆向上，昨再升1%收報17.98元，股價重上10天、20天線。該股現價貼近7月9日高見21.9元後延伸至今的降軌，阻力位約18.8元。有意投資可作兩手準備，其一︿待其升穿阻力位兼企穩，可小注博入，望其升穿埋雙底頸線向上尋底。其二，若見阻力位後回落，可考慮待其回調至16元邊再分注吸納。
東網產經專欄作者 古勝
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