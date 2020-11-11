【專家點評】古勝：入市博國壽　應做兩手準備！

再睇走勢，國壽股價於月初見過16.64元低位後，股價一路反覆向上，昨再升1%收報17.98元，股價重上10天、20天線。該股現價貼近7月9日高見21.9元後延伸至今的降軌，阻力位約18.8元。有意投資可作兩手準備，其一︿待其升穿阻力位兼企穩，可小注博入，望其升穿埋雙底頸線向上尋底。其二，若見阻力位後回落，可考慮待其回調至16元邊再分注吸納。

東網產經專欄作者 古勝

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