遭控股股東等折讓減持共套現50億　申洲曾急挫9%

協榮及富高均設有90日禁售承諾。於公告日期，協榮持有6.72824億股，佔公司已發行股本44.76%；富高持有7,574.5萬股，佔公司已發行股本5.04%。

申洲遭控股股東等減持，股份開市已急挫8%，報132元，其後曾挫逾9%，低見130.1元。

出售完成後，並假設公司股本無變動，協榮及富高分別持有6.39億股及7,167.5萬股股份，各佔公司已發行股本約42.53%及約4.77%。

公司董事會預期，出售事項不會對集團業務或營運構成任何重大影響。

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