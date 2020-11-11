遭控股股東等折讓減持共套現50億 申洲曾急挫9%
2020年11月11日 08:26
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申洲國際(02313)公布，控股股東馬氏家族旗下協榮及另一關連方股東富高將分別出售3,349.58萬股及407萬股股份，每股作價133.1港元，較昨(10日)收市價143.5元折讓7.25%，分別套現44.58億及5.42億元。出售事項預期於11月13日完成。
協榮及富高均設有90日禁售承諾。於公告日期，協榮持有6.72824億股，佔公司已發行股本44.76%；富高持有7,574.5萬股，佔公司已發行股本5.04%。
申洲遭控股股東等減持，股份開市已急挫8%，報132元，其後曾挫逾9%，低見130.1元。
出售完成後，並假設公司股本無變動，協榮及富高分別持有6.39億股及7,167.5萬股股份，各佔公司已發行股本約42.53%及約4.77%。
公司董事會預期，出售事項不會對集團業務或營運構成任何重大影響。
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