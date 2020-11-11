雲頂香港蝕讓澳門地皮權益　套現7.5億元

交易事項料產生約1.59億美元虧損，所得款項淨額約7.48億港元，擬用作集團一般營運資金，從而擱置其船隊中並無營運的郵輪船舶及使航運中的郵輪船舶能繼續維持營運，以及為集團的郵輪相關及其他業務營運提供資金。

公司認為，交易事項與集團出售非核心資產的目標一致，將減輕集團在滿足Genting Macau業務未來資金需求方面的財務負擔。

資料顯示，金銀島娛樂廣場乃Genting Macau的附屬公司，而金銀島則持有澳門南灣湖畔之地皮。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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