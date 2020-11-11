【專家點評】陳樂怡：港股料於26800點見阻力

乘聯會公布，10月廠家批發銷量207.2萬輛，按年增長8.7%，按月增長0.1%。其中，10月新能源乘用車批發銷量突破14.4萬輛，按年增長119.8%，按月增長15.9%。新能源汽車銷量增長進一步加快。而且，中國制定出長遠新能源汽車產業發展規劃，目標於2025年新能源汽車銷量要佔到整體的20%，再配合稅項優惠、充電樁財政支持，行業明顯獲政策扶持。新能源汽車概念股周二先跌後，尾市跌幅收窄，相信只是板塊短期升幅顯著，資金在舊經濟股當中輪流炒作。汽車股前景並無改變，投資者仍可等待機會收集。

航空股受惠於疫苗消息，周二顯著上升。然而，由於海外疫情仍然嚴重，短期放寬旅遊限制的機會不大，加上疫苗量產規模需時提升，預期旅遊行業的復甦進程仍然偏向反覆。因此，相關股份傾向短線投機操作。

展望港股後市，疫苗面世在望，觸發資金流入傳統經濟板塊如金融、旅遊等。不過，港股短期累積升幅較大，於高位見獲利回吐壓力，尤其是早前表現強勢的股份如汽車、新能源。與此同時，資金由重磅科技股流出，板塊表現此消彼長，資金板塊輪動限制恒指短期升幅，預期於26,800點見阻力。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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