【專家點評】陳錦興：升市蓄勢待發　留意內需股

美國總統大選塵埃落定，應對疫情的疫苗消息正面，投資者積極部署，有望催生年底升市。傳統周期及內需消費股是這一輪升市的主力。華潤啤酒（00291）經過3個月的調整，股價重拾動力，收購喜力在內地的經銷權，鞏固在高端啤酒市場的競爭力，投資者依然看好。內地復甦情況理想，利好啤酒業的復甦，華潤啤酒短線有望挑戰今年高位。

華潤啤酒上半年收入跌7.5%至174億元人民幣，核心EBIT升2%，純利升11%，雖然銷售量下跌5.3%，但依然跑贏行業的下跌9.5%，預期需求可於下半年復甦，而明年銷售可回復至疫情前水平。

上半年潤啤持續升級產品，加上明年與喜力集團整合發展後，相信平均售價會提升，雖然同時新產品推出將提升未來3年的經營開支，惟未來會進一步提高效益及降低成本，預期毛利率會改善。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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