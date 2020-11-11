亞洲股市：日股曾漲逾300點 韓澳股靠穩

亞洲主要股市普遍上升，日本日經225指數大幅高開240點或0.9%，報25,145點，其後升幅擴大至321點或1.2%，至25,227點，最新仍揚升255點或1%，報25,160點。

南韓首爾綜合指數高開6點或0.2%，報2,459點，之後升20點或0.8%，至2,473點。

南韓11月首10日對中國出口按年增長14.5%，對美國出口更按年增23.5%。

澳股先低後高，澳洲悉尼普通股指數一度上升過89點或1.3%，報6,633點。

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