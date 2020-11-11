【全球救市】新西蘭央行維持利率不變　續實際大規模買債計劃

新西蘭央行維持現金利率在0.25厘不變，符合預期，估計官方現金利率至2021年第1季末都將維持在0.25厘水平。同時，宣布將繼續實施規模高達1,000億美元的大規模資產購買(LSAP)計劃，必要時將準備提供額外支持。

央行指出，政策將需要長時間保持刺激性，另外，在貸款融資計劃(FLP)和負利率實施的討論方面取得進展，將於12月啟動FLP，並開始向銀行提供低利率貸款，銀行系統亦已為負利率做好準備。

此外，央行認為經濟活動比之前預期的更有彈性，惟在廣泛獲取新冠肺炎疫苗前，經濟仍有不確定性，預料通脹及就業仍將長期低於目標水平。

央行預期，今年第4季國內生產總值(GDP)收縮0.3%，經濟將再次陷入衰退；2021年第1季GDP收縮0.2%；明年第2季GDP增長0.5%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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