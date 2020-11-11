人民幣速遞：中間價跌至6.607　兌每百港元報85.08

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.6070，較上日下調173點子，中止3連升勢頭。

離岸人民幣(CNH)兌美元報6.65983，每百港元兌85.08元人民幣。

美匯指數報92.72。

摩根大通預計，中國突出的經濟增長、經常帳戶盈餘和金融市場資金流入將支撐人民幣，本土形勢將繼續推高人民幣匯率，而不是對美國拜登政府可能調整關稅政策的猜測，該行維持對中國本地債券的中期增持評級。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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