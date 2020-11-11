恒指於26400點水平窄幅波動　滙豐抽高4%重上39元

港股由跌轉升，恒生指數低開74點至26,226點後，曾最多下跌114點或0.4%，低見26,187點後回穩，最新倒升126點或0.4%，報26,427點；國企指數亦倒升8點或0.08%，報10,595點；恒生科技指數仍跌193點或2.4%，報7,768點。

大市仍由舊經濟股帶動，金融股中，滙豐控股抽高4%，升至39.25元，推高大市88點；友邦保險亦升2%報89元，貢獻大市62點。中國移動及中國聯通齊升超過2%；而香港交易所仍跌1%，創科實業跌2.4%。

本地地產股續向好，太古漲4%，長實集團及領展房產基金均升2%。

內需股蒙牛乳業領漲逾4%，表現最佳。申洲國際遭控股股東減持，領挫逾7%。

新經濟股沽壓持續，騰訊跌3%，阿里巴巴挫逾6%，共拖低大市171點。美團跌勢大幅收窄至1%，小米亦跌1%。

【09:22】恒指跌至26200點水平 騰訊及阿里各瀉5%及7%

受累科技股下挫，港股周三(11日)升勢斷纜，恒生指數低開74點或0.2%，報26,226點；國企指數亦低開73點或0.7%，報10,513點；恒生科技指數則續跌237點或2.9%，報7,724點。

市場憂慮內地互聯網平台監管收緊增添不明朗因素，科網股受壓，周四(12日)放榜的騰訊，以及阿里巴巴股價分別急瀉5.7%及7.4%，各報561元及255元，兩股合共拖低大市250點。美團挫6%低見282元，小米跌2.2%。

油價續升，中國海洋石油連續第二日領漲，高開逾5%，報8.85元。中國石油化工升1.4%。

重磅股中，金融股靠穩，滙豐控股升0.7%見38元；友邦保險漲3%報90元，單隻抵銷大市94點跌幅。中國移動升1.4%；而今日公布業績的香港交易所跌1%，創科實業挫4%。

內需股有支持，萬洲國際及蒙牛乳業齊升逾2%，恒安國際升1.6%。

申洲國際遭控股股東等減持逾3,756.58萬股，共套現50億元，股份開市急挫8%，報132元，為十大跌幅榜首。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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