A股快報：兩市偏軟　融資餘額增23億人民幣

內地股市受壓，滬綜指低開6點或0.18%，報3,354點；深成指低開67點或0.49%，報13,925點；創業板指低開10點或0.38%，報2,762點。

人民銀行開展1,500億元人民幣(下同)逆回購操作，另有1,200億元逆回購到期，當日實現淨投放300億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.6070，較上日下調173點子，中止3連升勢頭。

截至周二(10日)，上交所融資餘額報7,363.49億元，按日減少1.98億元；深交所融資餘額報7,053.76億元，按日增加25.75億元；兩市合計14,417.25億元，按日增加23.77億元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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