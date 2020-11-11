【旅業蕭條】波音10月新飛機訂單捧蛋　12架737 MAX遭取消

新冠肺炎疫情對全球航空公司構成嚴峻挑戰，美國飛機生產商波音公司表示，10月份僅交付13架飛機，並無獲得新飛機訂單，客戶還取消了12架737 MAX客機的訂單。

反觀其競爭對手空中巴士，同月共交付72架飛機，並獲得11架飛機的新訂單。

波音旗下737 MAX客機因涉及兩宗嚴重空難，去年全球停飛至今。美國監管機構聯邦航空局(FAA)周一(9日)表示，對737 Max客機飛行安全的審查工作接近尾聲，預料相關程序將會在未來幾天完成，待專家對該飛機滿足認證標準感到滿意後，才會取消停飛的命令。

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