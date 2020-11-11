港股格局：梁杰文料科技股屬短暫回調

恒指周三早間低開74點，及後轉升，暫處26,300點水平。宏高證券投資經理梁杰文認為，疫苗進展的消息令早前見頂的科技股回調，但相信跌浪短暫。

恒指近期累升近2,000點，主要由新經濟和舊經濟股一同帶動，不過兩者均出現超買現象，現時新經濟股拖後腿，他相信直到年尾恒指會徘徊在25,000點關口上落。

疫苗消息外，內地政府近日對網絡平台的反壟斷調查，以及納指回調，都令中資科技股下跌。不過他並不擔心，相信是市場反應過敏，內地政府仍在徵求意見階段，而且要解決龍頭股份壟斷市場絕非易事。

相反，舊經濟股投資價值不算吸引，即使疫苗成功研發，至少半年至一年時間才能推出市場，而且覆蓋率仍是未知之數，市場仍然依賴網購，相信未來將由新經濟股主導市場。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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