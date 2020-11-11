【專家點評】麥嘉嘉：內地反壟斷　新經濟股短線受壓

《反壟斷指南》特別提到深受用戶所詬病的「二選一」及「大數據殺熟」，這兩個問題或會被認定為壟斷。前者是指電商平台向廠商施壓，不得在其他平台銷售，後者則是電商平台運用大數據和演算法，對新客戶、老客戶實施差別交易價格，類似的案例與糾紛在內地層出不窮。主要目的是為了預防和制止平台經濟領域的壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟持續健康發展。

內地發出《反壟斷指南》，之後還要出台的《網絡交易監督管理辦法》等文件，規範措施密集式推出，意味互聯網平台將面臨更加嚴格的監管。新經濟股短期股價受拖累。加上資金換馬趨勢，在疫情預期趨向受控，由近期屢創新高的科網新經濟股獲利，換馬至復甦股。策略上，新經濟股中線仍看好，短期股價可能受消息拖累。未持貨者，可待買入時機分注吸納。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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