港股格局：張智威料上升動力不大　領展現價值博

信誠證券聯席董事張智威表示，美國總統大選結果某程度上已塵埃落定，新冠肺炎疫苗亦有重大進展，短期不明朗因素已大部分消除。港股近日氣勢如虹，短短7個交易日累升逾2,400點。不過，恒指過去3個交易日均高開低收，料後市上升動力不大，建議繼續炒股不炒市，由於板塊輪流起動，宜適當調整資金配置。

內地擬加強監管網絡平台壟斷，新經濟股周三(11日)幾乎全線捱沽。張指，由於現時板塊消息多多，若然仍然覺得科網股值博，不妨趁低吸納科技股ETF，以分散風險。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020