異動股：研祥智能股價曾急挫逾六成
2020年11月11日 10:40
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研祥智能(02308)於6月23日接獲私有化建議，控股股東擬以每股1.5港元私有化公司。惟在10月中旬，控股股東接獲H股要約近71.6%，不足達成私有化條件要求的90%，該公司再度公告延長要約日期至11月9日。這消息吸引熱錢炒作，在10月27日至11月6日期間，該股股價最多累升5倍至9.2元。惟11月9日公司公布由於要約股份未達要求，故私有化失敗，消息打擊股價表現，至今尚未止跌。
該股今日(11日)即市更一度急挫逾六成，低見1.21元；現報1.35元，跌58%，成交已逾4,000萬元，公司市值已降至4.1億元。
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