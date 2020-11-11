車主福音？日本電產：電動車趨普及　2030年車價將降八成

電硬碟用摩打全球龍頭日本電產(Nidec)董事長兼行政總裁永守重信(ShigenobuNagamori)出席一會議時表示，到了2030年的汽車價格應該只有目前1/5。

永守重信認為，由於全球對於環境問題的重視，在碳排放等環境問題上愈趨嚴苛，電動車也會開始普及。故他相信，在2030年汽車的價格應該只有目前的1/5，並提到電動車的核心在於摩打與電池，料高價的電池價格會因技術革新而改變。

永守重信表示，汽車製造商以硬件來一決勝負的時代結束，改為軟件。他認為，硬件部分交給專門廠商，該公司奪取市佔的時代來臨。他強調，到了2030年前後，電動車數量將超過整體車市5成，價格也會變成1/5左右。

日本電產致力於擴大生產電動車用驅動摩打，截至10月，預期2025年之前的訂單可望擴大到250萬台。該公司目標在2025年之前獲得25%的全球市佔，在中國大連投資1,000億日圓的工廠正興建當中。在歐洲也打算投入2,000億日圓新設生產基地。

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