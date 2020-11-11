【亂世買金】瑞銀：負實際利率有利金價　料可見2000美元

瑞銀全球財富管理分析師Wayne Gordon等表示，受新一輪美國防疫援助計劃和通脹上升預期刺激，黃金未來幾個月仍可能升至每安士2,000美元。

Gordon稱，美國聯儲局有望抑制名義利率的任何實質性上漲，預計美國還將推出另一輪規模5,000億至1萬億美元的刺激計劃。

該行預計，未來3至6個月，通脹預期將比名義利率上升更快，這可能會使美國實際利率再次降至負1%以下，而負實際利率提高市場對黃金的需求。

現貨金最新報每安士1,881.84美元，升4.52美元或0.24%。

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