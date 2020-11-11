南韓11月首10天出口增20%　晶片出口量飆3成

南韓關稅廳公布，11月首10天出口額按年增長20.1%，至141億美元；進口額增長7.8%，至133億美元。當中，半導體出口增長31.9%。

受新冠肺炎疫情打擊，南韓4月份出口額按年少24.3%，創2009年5月以來最大跌幅，晶片出口亦挫15%。至5月時出口額再跌至23.7%，其後要至9月才轉為增長7.7%，但10月再度下跌3.6%。至於今年截至11月10日以來，出口額已按年跌7.4%，至4,297億美元；進口額按年跌8.2%，至3,959億美元。

然而，作為全球經濟最重要的先行指標之一，南韓最新的數據顯示經濟有復甦迹象。11月首10天記憶晶片出口大增31.9%，汽車則跌8.3%。惟受低油價影響，石化出口量暴跌近25%。

期內，對中國出口增速達到14.5%；出口至美國商品增長23.5%。

南韓官員補充，10月份出口按年減少3.6%，主要受到工作天數減少，以及疫情影響。

分析表示，南韓現時新確診人數已逼近3周新高之際，11月整體出口量是否也可像前10天表現那樣亮眼，目前還言之尚早，後勢值得再觀察。以目前情況而言，今年該國貿易量要超過1萬億美元關似乎不太可能，因如要實現該目標，11至12月的貿易額要達至2,020億美元，即較去年同期要高出16%，因此相信將是該國4年以來貿易量首次低於1萬億美元關。

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