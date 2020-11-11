港股格局：陳偉聰看好傳統經濟股升勢持續

港股周三早間好淡爭持，舊經濟股繼續跑贏新經濟股。盈立證券研究部總監陳偉聰預期，市場續會炒作疫苗將會推出，有利對傳統經濟敏感度較高的板塊，如地產、金融、航空等。一來這些板塊過去半年大幅跑輸新經濟股，估值已變得低殘，當資金重新追逐具投資價值的傳統經濟股，不會只追一兩日。只要疫苗研發進展順利，傳統經濟板塊向上趨勢會持續，至於新經濟股中短期走勢將較大市落後。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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