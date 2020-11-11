港股格局：陳偉聰看好傳統經濟股升勢持續
2020年11月11日 10:58
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港股周三早間好淡爭持，舊經濟股繼續跑贏新經濟股。盈立證券研究部總監陳偉聰預期，市場續會炒作疫苗將會推出，有利對傳統經濟敏感度較高的板塊，如地產、金融、航空等。一來這些板塊過去半年大幅跑輸新經濟股，估值已變得低殘，當資金重新追逐具投資價值的傳統經濟股，不會只追一兩日。只要疫苗研發進展順利，傳統經濟板塊向上趨勢會持續，至於新經濟股中短期走勢將較大市落後。
舊經濟股選擇方面，他建議留意香港地產和收租股、中資航空股、以及個別受惠疫情受控的消費類股份。例如售賣旅行用品的新秀麗(01910)、較受惠酒吧有望重開的啤酒股百威亞太(01876)等。新秀麗周三早間曾升超過4%，百威亞太則曾跌逾3%。
另外，滙豐控股(00005)周三早間重返39元，他指疫苗有利經濟發展，長期債息向上，滙控等國際銀行股也可看高一線。至於恒指，由於近期累升不少，相信在26,800點會遇阻，支持留意25,700點。
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