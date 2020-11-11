【科技股失寵】分析指股市資金重置剛開始　很可能持續至明年

新冠肺炎疫苗發有重大進展，加上中國收緊對金融科技的監管，引發科技股拋售潮。大量最新明顯見到資金從受惠疫情的科技股流出，轉投受疫情打擊的傳統產業股。市場分析指，這次全球股市資金大型輪動潮，將持續至明年。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的新型肺炎疫苗「BNT162b2」，消息指第3期臨床試驗的疫苗保護力高達90%，並將於明年廣泛使用，這有望讓民眾生活和經濟活動復常。跟隨其後的是，受惠疫情帶動在家工作、網購、網上娛樂等趨勢的科技股捱沽，而備受疫情重創的傳統產業股如工業、能源、材料、地產、銀行等行股股則見起色。外媒引述QMA首席投資策略師Ed Keon指，這是資金重置的開始，情況可能持續到明年。

德意志銀行股票和全球策略師Binky Chadha表示，像2020年，市場認為股市與經濟不同，股市正在上漲，但現在情況可能相反，在經濟方面有很多樂觀的理由，明年經濟可能轉好，但股市可能不一定是這樣。

瑞銀全球財富管理部門席投資官Mark Haefele指出，市場反應凸顯投資者需要在下一輪漲勢中進行多元化投資，轉向今年落後許多的周期性市場，遠離大型科技股。先前他已提到，股市的下一個上漲，將由結束美國政治不確定性和疫苗發展來驅動。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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