免受美大選不明朗左右　Airbnb再次推遲遞交IPO申請

房屋短租服務平台Airbnb原本計劃將在周四(12日)向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開招股(IPO)文件，但有消息指出，為避免受到美國大選局不明朗局面影響，Airbnb再次推遲遞交該公司IPO申請。

消息指，Airbnb為與美國總統大選最終選票統計所造成的持續不確定性保持距離，已決定將其IPO申請推遲至了下周，惟仍然有可能再次調整其IPO計劃。Airbnb拒絕就上述消息評論。

另報道指出，Airbnb計劃在納斯達克首發融資最多30億美元，將使Airbnb成為今年紐約交易所最大的IPO之一。

受累新冠肺炎疫情，Airbnb預訂量及收入下降，該公司在5月份裁減了1/4員工，預訂量比去年同期下降了70％。不過，Airbnb反彈的速度比預期快，其6月的預訂量按年相比跌幅收窄至30％。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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