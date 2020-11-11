新冠肺炎：美就業市場未恢復　高盛料須等到2024年

新冠肺炎疫情重創美國就業市場，雖然過去6個月內，2，200萬個失業人數中已近半數回到就業狀態，惟高盛分析，美國就業市場可能要到2024年以後才有可能恢復。

外媒報道，高盛報告指出，儘管美國經濟產出及就業在2020年中旬迅速恢復，他們仍預計直到2024年中旬之前，經濟都無法回法回到充分就業的狀態。這項分析是以美國政府分裂及有效疫苗做為考量基準。

美國勞工部數據，當地就業人數持續應加，但自5、6月以來的增長步調卻開始放緩，當時新增就業人數還達到750萬人，但到了10月份的新增就業人數卻僅有63.8萬人，且成長幅度是連續第4個月下降。

美國勞工部上周指出，美國仍有近1,010萬人處於失業狀態、失業率達6.9%。高盛分析師預計，美國失業率到今年底將降至6.6%，到2024年底則降至3.9%，但仍高於疫情前的3.5%。

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