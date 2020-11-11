華為任正非：中國晶片設計全球領先卻造不出先進晶片　皆因…

外媒引述華為創辦人任正非表示，中國晶片設計已步入世界領先，但在製造設備、化學製劑等領域還遙遙落後，以至於造不出先進晶片，需要擴大重視基礎工業、化學產業，培養更多人才。

美國正積極打擊中國科技發展，推動中美科技脫鈎，迫使中國要改變發展模式，加快晶片自主研發，可技術研發須時，不能一蹴而就。外電報道，近日華為心聲社區網站引述引述華為創辦人任正非在座談會上的談話，他指出，中國在晶片設計方面已步入世界領先，華為累積了很強的晶片設計能力，台灣在晶片製造方面則是世界第1，中國晶片產業的問題主要在製造設被、基礎工業、化學製劑，並將之歸咎於政策不給力。

任正非表示，晶片製造的每1台設備、每1項材料都非常尖端和難做，沒有高端、有經驗的專家是做不出來的，即使能做出來，市場需求也不太多，不太能獲利。

任指出，每年也只能生產幾台設備，市場也只需要去幾台、幾十台，哪怕1台賣的很貴，幾台也賣不了多少錢，那麼在比較浮躁的產業氛圍下，誰會願意做這個設備？例如光刻膠、研磨劑……，有些品種全世界就只有幾千萬美元的需求，甚至只有幾百萬美元。幾千種化學膠、製劑，都是不怎麼獲利的，這是政策問題。

他認為，中國政府要重視設備製造業、化學產業，其中化學就是材料產業，材料就是分子、原子層面的科學，並讚揚日本在這方面非常厲害。他說，中國的大專院校要把化學看成重要的學科，因為將來新材料會像基因編輯一樣，通過編輯分子，就能出來比鋼鐵還硬的材料，而國家需要培養來更多尖端人才和交叉創新人才，才有突破可能。

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