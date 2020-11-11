全球經貿戰：歐盟副主席指已準備好與拜登政府一起應對中國

歐盟執委會副主席、外交和安全政策高級代表Josep Borrell在其個人網誌上撰文表示，歐盟「已經準備好」，與拜登政府合作，應對中國在不公平貿易等領域上的威脅，乃至南海等。

有報道引述Josep Borrell指，歐盟與美國有許多必須密切合作的地方，鑑於美國2黨對中國的共識，歐盟已預期將與拜登政府，在應對中國上的緊密合作，包含不公平貿易，以及安全等美歐共同關心的各種挑戰，歐盟已經準備好就此議題與美國對話。歐盟亦希望能與美國就南海、東海、5G技術、虛假訊息等議題，以及工智慧等領域進行合作。

前歐盟駐美大使David O’Sullivan近日亦發文指，中國將是歐美雙方最重要的議題，鑑於雙方要一起應對既是夥伴，卻也是競爭者甚至敵手的中國崛起，歐盟必須要主動向拜登政府提出跨大西洋方面的架構方案。

歐盟一直希望與中國達成投資協議，以解決中國長期以來的市場准入、公平競爭、可持續性發展等問題，儘管雙方曾矢言要在今年底前完成，但是目前仍缺進度。

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