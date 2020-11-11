新冠肺炎：美國最快12月有疫苗可供接種　

美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech(BNT)合作研發的新型肺炎疫苗有進展。美國衞生部長Alex Azar指，若輝瑞疫苗試驗的正面初步數據，能如預期地盡快提交給衞生監管當局，美國政府計劃自今年12月起提供輝瑞疫苗給美國大眾接種。

外電引述輝瑞指，在取得安全數據後，預計最快下周就能向美國食品及藥物管理局(FDA)申請緊急使用授權(EUA)。Alex Azar表示，經由FDA授權，美國每月將可取得約2,000萬劑的輝瑞疫苗，而美國衞生部可望在11月底進行採購。

美國已和輝瑞簽署價值19.5億美元的1億劑疫苗採購合約，足以供5,000萬人接種，還有權再加購5億劑的選擇權。

Alex Azar預期很快就會有來自其他公司的可用疫苗，包括美國生技公司Moderna，該公司預計將在11月底宣布其疫苗的大規模試驗中期結果，到明年3月底、4月初，預計將有足夠的疫苗，讓每個想接種的美國人都能接種。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020