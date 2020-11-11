【雙11大割價？】金融科技新規　蒸發中國科技股逾萬億市值…

外電報道，內地加強對互聯網金融科技的監管，令中國科技股連日大跌，估計已蒸發市值逾2,000億美元(折合約1.56萬億港元)。

本來，若螞蟻順利上市，僅阿里巴巴，螞蟻和騰訊的總市值就接近2萬億美元，輕鬆超過中國銀行等國有巨頭，成為中國最有價值的公司。

如今，分析師估計，由於金融科技監管趨嚴，螞蟻集團2,800億美元的估值可能會削減一半，從而令阿里股價受壓。事實上，中國的科技巨企，一直憑藉壟斷地位快速擴張，可如今這些科技巨企都陸續赴海外上市，引入海外股東，引來中國當局擔心這類巨企壟斷市場帶來嚴重的監管風險，故不惜煞停螞蟻集團上市計劃，亦要先着手整頓行業。預計中國科技股調整會維持一段時間，不可能三、五日就完成；板塊資金流已逆轉，並會持續反映在股市和個股表現上。

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