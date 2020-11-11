果粉注意：傳Apple首款可摺式iPhone或於2022年面世

外地媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)首款可摺式iPhone或最快於2022年11月面世，目前正在測試可摺式顯示屏。

據報Apple可能從三星採購可摺式屏幕以進行質量測試，目前仍未確認其打算在可摺式iPhone使用何種顯示技術，但若一切按計劃進行，改用micro LED或需三至四年時間。報道又指，可摺式iPhone售價或為1,499美元。作為參考，三星Galaxy Z Fold 2的價格為1,999美元。

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