【高盛推介】科網股繼續回落　撈低宜選貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周二(10日)顯著回落，周三(11日)早段情況繼續。當中周二跌約4.4%的騰訊控股，周三早段低開約5.7%，見561港元後跌幅收窄。騰訊將於周四(12日)公布業績，市場預期第3季純利介乎259億至337億元人民幣，按年升27.5至65.8%。

此外，周二跌約5.1%的阿里巴巴，周三早段低見254.8元，跌穿兩個月低位。阿里公布舉辦的「雙11」網購活動，本月1日至周三凌晨0點30分止，實時成交額突破3,723億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，可見周二有大量資金趁科網股回吐之下，趁低吸納其認購證。當中騰訊及阿里認購證分別錄得約1.26億及1.08億元資金流入，為當日最多及第二多資金流入的認股證相關資產。進而觀察周三早段即市資金流向，亦見資金繼續趁低吸納其好倉。

由於股價回落，使不少資金趁低吸納科網股認購證。如投資者亦計劃趁低吸納，則建議選擇貼價及低街貨的產品，從而減低引伸波幅及產品的供求風險。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020