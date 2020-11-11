港交所第3季多賺51%　IPO集資額全球第三

港交所股價午後仍跌2%，報371.8元，成交額逾16億元。

至於首3季股東應佔溢利按年增長15.75%，至85.8億元，創9個月新高，每股基本盈利6.8元。期內共有104家公司於香港交易所上市，包括京東及百勝中國控股，總集資額達2,159億元，按集資額計位列全球第3及按新股上市數目計位列全球第4。

首3季收入及其他收益按年上升12%，創9個月新高。主要業務收入升21%，反映交易及結算費因標題平均每日成交金額創新高而上升。滬深港通收入及其他收益達13.54億元的新高，按年升79%。

投資收益淨額首3季則跌6.73億元，主要源於集體投資計劃的公平值收益減少(反映全球股票及固定收益市場的估值)。營運支出升11%。若不計算香港交易所慈善基金的慈善支出，營運支出上升9%，源於年度薪酬調整及2019年6月收購港融科技後僱員數目上升，以及資訊技術成本及專業費用增加。EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)利潤率為77%，與去年同期相若，並較2019財政年度全年上升2%。

滬深股通及港股通首3季平均每日成交金額分別達900億元人民幣及232億港元，創9個月新高。期內滬深港通的收入及其他收益創9個月新高，至13.54億元。

債券通首3季平均每日成交金額達197億元人民幣的9個月新高，按年升逾倍。第3季成交量亦達12,753億元人民幣，亦創季度新高。

集團行政總裁李小加表示，儘管宏觀經濟環境動盪，集團今年首9個月仍表現不俗。現貨市場、滬深港通及債券通成交均相當活躍，加上首次公開招股市場向好，帶動首9個月的收入和溢利同創新高。投資收益較去年低，主要源自全球投資組合估值及低息環境。

他又稱，集團繼續穩步推進《戰略規劃2019-2021》，為迎接未來發展機遇做好準備，同時也審慎地管理成本及風險。香港市場成交活躍、新股市場持續吸引大批公司準備來港發行新股及產品不斷豐富，因此堅信未來港交所將繼續在環球市場上扮演更加重要的角色。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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