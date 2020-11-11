中國經濟：周小川指互聯網巨企形成壟斷　抑制公平競爭

中國人民銀行前行長周小川表示，當前科技創新在催生巨大動能的同時，也給社會治理和全球治理帶來巨大挑戰。

他指出，首先是發展中國家數碼基礎設施投入不足，全球數碼鴻溝進一步拉大，減貧和發展仍然任重道遠。其次，人工智能顛覆傳統產業，基因編輯技術進入實際應用，引發結構性失業和社會倫理等問題。第三，互聯網科技巨頭掌控大量數據和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭。此外，防範網絡攻擊和保護個人數據隱私也成為全球關注重點。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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