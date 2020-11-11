【瑞通推介】阿里急插無力彈　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續憧憬新冠肺炎疫苗面世利好經濟，道指隔晚收報29,420點，升262點或0.9%，但納指連日下挫。

恒指周二(10日)收報26,301點，升285點或1.1%，盤中高見26,474點，4個交易日累漲逾1,400點或5.7%。周三(11日)早段跌數十點，回至26,200點水平。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾7,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期港股連升過後將回軟。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

內地擬出台平台經濟領域的反壟斷指南，重磅科網股大幅低開。阿里巴巴低開7.4%，其後續於255元附近徘徊。周二其好倉錄得逾1.3億元淨流入，5日合共淨流入超過1.8億元，為期間個股好淡倉項目中最多資金淨流入，淡倉周二淨流出760萬元。

新冠肺炎疫苗成效顯著的消息，加上內地擬加強規管平台經濟壟斷情況，令資金流出新經濟股，相關股份應聲急挫。美團周二大成交下挫10.5%收市，險守300元關，盤中曾跌至289元，幾乎蒸發月內升幅，同時錄近17億元北水淨流出。市場認為美團繼續是周五(13日)恒指季檢的染藍熱門，但股份周三早段低開6%，低見282元，其後跌幅曾顯著收窄至不足1%。輪證資金流方面，逾1.6億元淨流入其好倉，為上日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日則有近2,200萬元淨流出。

即將公布季度業績的京東，公布雙11促銷活動期間累計下單金額突破2,000億元人民幣。不過受資金轉倉影響，京東周二亦要下挫8.7%收市，報330.4元，盤中低見323元，連失10天和20天線。股份周三早段一度再瀉逾6%，低位跌穿310元。逾6,500萬元於周二淨流入其好倉，淡倉同日則有逾290萬元淨流出。

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