港人11.23起從粵澳返港免檢疫　深圳灣及港珠澳橋每日5000名額

香港新冠疫情反覆，惟港府仍決定在入境措施上「鬆綁」，容許港人從廣東或澳門返港免隔離14天。陳肇始公布，由本月23日起，身處廣東省及澳門的港人，如持有獲認可的新冠肺炎檢測報告，證明無確診，經陸路返港後可豁免14天檢疫，初期深圳灣口岸每日共有3000個名額，而港珠澳大橋則有2000個名額，每名港人最多能替3位同行人士申請。

計劃在本月18日起接受申請；至於廣東省及澳門的相關檢疫規定則不變，港人入境兩地後仍須按當地規定檢疫14天。另外，食物及衞生局局長陳肇始今早(11日)在記者會又指，設於油麻地、鰂魚涌、沙田、元朗的4間社區檢測中心，籌備工作大致完成，預計在本月15日能投入服務，每次的檢測費用為240元。

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