元朗區兩日共15宗二手買賣　尚悅連錄減價成交

中原王勤學表示，本星期市場氣氛加速回暖，帶動成交加快。周一及周二「閒日」元朗區連錄15宗二手成交，相比對上的周六及日8宗成交急升88%，其中尚悅單日連錄3宗，包括7座低層E室，實用面積357方呎，兩房間隔，叫價520萬港元，微減3萬元，以517萬元沽出，呎價14,482元。原業主於2012年11月以338.2萬元購入，是次轉手，帳面獲利178.8萬元或53%。

王續稱，該屋苑6座高層G室亦轉手，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價610萬元，減價12萬元，以598萬元沽出，呎價13,591元。原業主於2017年1月以468.8萬元購入，現轉售帳面獲利129.2萬元，單位3年多升值約28%。

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