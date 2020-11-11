全球經貿戰：英國推收購及企業交易新法　劍指中資

外媒報道，英國政府周內會公布收購及企業交易新法--「國家安全投資法」(The National Security and Investment Bill)的細節，這項新法將賦予部長們新的權力，可審查、干預「惡意」的外國投資，以化解一些交易恐損害安全或關鍵基礎建設的長期疑慮，這被外界視為英國針對中資的行動。

外電引述英國商務大臣Alok Sharma表示，敵對勢力在英國不應有後門，這項法案表明英國將能持續歡迎創造就業的投資，同時將可能威脅到英國人民安全的投資拒於門外。早前，英國宣布將禁止華為參與建設英國5G網絡。

市傳將於周內提交英國國會審議的新法案，將要求企業，任何潛在的交易都要尋求批准，範圍涵蓋收購資產、智慧財產出售，並涉及一系列產業，如國防、能源、交通、人工智能、加密等。英國政府表示，大多數的交易將在不受干預的情況下獲得批准，英國政府承諾在30天內做出決定，以抵銷外界關於此舉恐造成投資障礙的擔憂。這項法案將明確表明，國家安全是政府進行干預的唯一理由，而未能遵守規範的企業恐面臨罰款，高層可能遭到監禁，任何交易都必須申報，若未能遵守程序，將被宣告無效。

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