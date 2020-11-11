【高盛推介】跟進高槓桿美團購證　低街貨京東購證

高盛(亞洲)有限責任公司：在科網股周三(11日)早段繼續受壓之下，周二(10日)大跌約10.5%的美團，周三早段低開約6%後曾一度反彈升至301元。惟隨即再度下跌，並且跌幅擴大，低見276港元。此外，周二跌約8.8%的京東集團，周三早段亦繼續下跌，低見302.4元，為1個月低位。

觀察個股輪證資金流向，可見周二美團及京東情況與其他科網股相若，在股價回落時獲資金趁低吸納其認購證。當中分別錄得約1億及6,550萬元資金流入美團及京東認購證。

與其他科網股相若，投資者如計劃趁低吸納美團或京東認購證，應先由產品風險及其條款作篩選條件，例如可考慮選擇貼價及低街貨產品，從而減低引伸波幅及產品供求的風險。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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