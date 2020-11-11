新股專輯：5企遞上市申請　諾輝健康傳集資23億元

周二(10日)有5間企業向聯交所遞交上市申請，首度遞表包括尚未有盈利或收入生物科技企業諾輝健康、建業地產分拆的代建業務中原建業，以及本港資訊科技解決方案供應商數科集團。

諾輝健康為癌症篩查服務商，高盛及瑞銀為聯席保薦人，市傳其計劃集資約3億美元(約23.4億港元)。目前旗下兩大家居結直腸癌篩查測試產品常衛清及噗噗管，已獲國家藥監局批准用作篩查測試。

諾輝健康今年上半年虧損擴大至5.52億元人民幣(下同)，2019年同期蝕1,488.3萬元，主要受累優先股的公允價值變動，若撇除相關影響，經調整虧損則收窄至5,392.5萬元，2019年同期經調整虧損5,590萬元；收入1,052.6萬元，按年下跌20.05%；研發開支按年微跌0.43%至1,047.1萬元。

是次集資所得將用於常衛清的商業化、提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率、為管線產品研發提供資金、在收購或外部引進候選產品、及其他一般企業用途。

另外，常用家用必需品生產商貝特集團再次遞交上市申請，智富為獨家保薦人。網上汽車新媒體平台Cheshi Holdings Ltd.(網上車市)則第三度遞表，農銀國際為獨家保薦人。

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