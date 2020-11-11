【大行觀點】興業張億東：2021年「看好中國　港股牛市」

興業證券全球首席策略師張億東在其微訊專頁《張憶東策略世界》發文「《做多中國，港股牛市——2021年度全球策略報告》」，其看法精要如下：

1、2021年海外因素將成為中國資產配置的關鍵變量。

1.1、海外疫情防控需等待疫苗大規模接種，2021年疫苗進展與疫情仍有波折。

1.2、大國博弈形勢展望：中美關係緩和的窗口期，2021年拜登將優先解決美國內部問題，中美或進入相對有序、可控的競爭關係。i.防控疫情、化解美國社會矛盾對立將是拜登2021年的當務之急，疫情、高失業率加劇了貧富差距和種族矛盾。ii.大國博弈是常態，但2021年中美關係迎來相對緩和期，至少好於2020年，海外資金對中國資產特別是港股的風險偏好將會改善。

1.3、海外經濟政策展望：2021年財政政策更積極，貨幣政策更多是配合財政政策。

2021年海外流動性環境仍將保持寬鬆，當前發達國家的通脹風險不大，通過債台高築、貨幣寬鬆的飲鴆止渴之路還能延續。但隨着經濟復甦，歐美貨幣政策不會復制2020年式極度寬鬆，通脹預期或階段性引發市場的波動。

1.4、歐美經濟展望：2021年迎來復甦、主動補庫存、階段性通脹預期。復甦得益於超常規刺激政策的累計效應、疫苗、疫情防控能力提升。美國的庫存處於歷史極低水平。歐洲庫存周期略滯後於美國。

1.5、美元貶值成為中期趨勢，將是全球再配置的指揮棒。根據歷史經驗，美元走弱，資金流向新興市場，有利於新興市場優質資產的價值重估。

2、中國基本面展望：庫存周期繼續，朱格拉周期啟動，高質量發展是大趨勢。

中國2021年經濟增速前高後低，剔除基數效應的幻覺，亮點仍在結構。中期而言，中國庫存周期向上，優質上市公司利潤增長有望持續反轉。長期而言，「內循環為主、雙循環驅動」新發展模式驅動中國高質量發展，朱格拉周期方興未艾：i.天時：疫情推遲全球供應鏈重構，中國十四五規劃正當時；ii.地利：能夠擴大內需、實現內循環是大國經濟的優勢；iii.人和：制度紅利向實體經濟傾斜，資本市場服務經濟轉型創新，企業家信心增強。

3、資金面展望：中國或將「宏觀控槓桿」，但海內外資金配置中國優質權益資產是更重要的結構性力量。

3.1、明年內地流動性環境總體保持中性，較難大放或大收，可能不如2020年寬鬆，但也不會重演2011、2018年式「去槓桿」。高質量發展、資本市場發展或許是更有效的穩槓桿方式。

3.2、立足中長期，隨着「房住不炒」、打破剛兌、理財產品淨值化，中國社會財富配置權益資產方興未艾。

3.3、美元中期貶值預期之下，中國資產對海外資金的配置吸引力提升。2021年人民幣有望延續漸進升值的趨勢；且中國金融開放深化，吸引國際資本流入。

3.4、全球資產配置風水輪流轉，港股的性價比更好。中國資產對海外資金的配置吸引力提升，其中，作為先行指標，債券類資產在高利差和人民幣升值預期之下吸引外資流入的力度大幅增加。

4、資本市場展望：2021年，港股將迎來久違的指數牛市，性價比好於A股。

2021年全球資產再配置，港股這邊風景更好。經濟復甦、價值重估，有利於目前價值股佔比大的恒指、恒生國企指數；港股性價比好於A股和美股。

AH溢價2021年將收斂，得益於全球資金再配置和國內社會財富再配置。

港股市場正在發生質變——市場結構和主要指數都在脫胎換骨，順應中國經濟新趨勢：i.改變發行制度，迎接中概股回歸、接納新經濟，優化市場結構；ii.港股恒生指數和國企指數正發生脫胎換骨的進化。隨着指數編制規則的改變，預計恒生指數的行業市值結構在3年內將可堪比標普500指數。以恒生科技指數為代表的新經濟核心資產將中長期驅動港股行情。

5、投資策略：價值重估、成長驅動，做多中國、港股更佳。

中國資本市場2021年行情展望：考慮到中短期流動性、估值、經濟復甦等情況，以及中長期中國權益資產大時代的背景下，中國優質權益資產依然值得做多。

2021年A股市場——依然有結構性行情，價值與成長風格均衡，至少不會是熊市。優質權益資產的2021年，也許類似房地產黃金時代的2005年——短期有波動也有機會，長期主義是機會。

2021年港股市場——價值重估和新經濟成長雙輪驅動港股行情，港股有望走向指數牛市，AH股溢價有望收斂。

主線一：短期全球復甦共振，全球大類資產再配置，價值重估。

深度價值型核心資產：銀行、保險、地產、周期龍頭等，立足短期全球復甦共振和全球大類資產配置。在2021年首季度，港股銀行股將有望同時收鑊絕對收益和相對收益；黃金經過近半年的蟄伏，有望在2021年上半年步入新高之路。

*「便宜是硬道理、比債強」的金融、地產等行業龍頭。

金融、地產的估值處於深度價值區間。港股內銀​​股市帳率(PB)幾乎都處於2011年以來的最低水平，股息率高於6%者眾；內資險企的每股企業價值比率(PEV)或PB均值處於近五年後6%估值分位；港股地產重點公司平均估值為2019/2020年的5.2倍PE和2019年平均股息收益率約為6.6%。重估的轉機來自全球經濟復甦共振、資產荒的背景下，價值風格回歸和全球資金再配置。

*黃金：長期對沖歐美財政赤字貨幣化，中期對沖通脹預期。

首先，2021年，美元中期走弱的趨勢更加明朗，黃金的超主權貨幣的貨幣屬性將進一步凸顯。早前該行亦提出：基於黃金的超主權貨幣屬性，考慮到美國聯儲局「無上限印鈔」影響美元信用、大國博弈風險，黃金價格有希望挑戰歷史新高並達到難以預測的高度。

其次，2021年作為黃金短期定價之錨的美國實際利率有望重新下行，黃金有望擺脫2020年8月之後的震盪盤整，繼續創新高。上半年隨着歐美經濟復甦，海外可能出現通脹預期，但是，聯儲局還不會主動收縮貨幣政策。

*海外刺激、經濟復甦超預期所帶動β行情，看好鋁、銅。

明年國內經濟復甦延續，海內外需求共振，終端需求的穩定性和延續性相對較強；工業金屬庫存處在歷史低位，對價格形成強有力支撐。

主線二：乘風破浪的先進製造業龍頭——「雙循環」驅動、創新驅動。

中短期(未來半年)，中國製造業核心資產的景氣將持續上升，隨着疫苖量產，全球史無前例的大刺激將驅動歐美或中國經濟階段性「復甦共振」，結合歐美未來刺激計劃，重點關注基建、新能源和5G建設。

中長期(未來3至5年)「隻循環」驅動，中國先進製造業的核心資產將迎來黃金發展機遇期。十四五期間中國將鍛造產業鏈供應鏈長板「撒手鐧」技術，持續增強高鐵、電力裝備、新能源、通信設備等領域的全產業鏈優勢；補齊產業鏈供應鏈短板，在關係國家安全的領域和節點構建自主可控、安全可靠國內生產供應體系；推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合，推動先進製造業集群發展。

推薦關注以新能源車、光伏為代表的清潔能源、精密機械、新材料、工業4.0等先進製造業龍頭，兼具周期盈利彈性和科技創新屬性。

主線三：新經濟領域精選阿爾法，力求高增長、容忍高估值。

TMT等高科技、消費、醫藥等，精選阿爾法，力求高增長、容忍高估值，最大的風險是選錯股票。風險提示方面，潛在因素主要來自全球經濟增速下行、中、美貨幣政策寬鬆不達預期，以及大國博弈風險。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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