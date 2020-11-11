港中小企營商指數漲至37.5　招聘及投資等意向上揚

香港生產力促進局公布，第4季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數按季上升7.7，至37.5，較上年同期增加6.1。當中的5個分項指數包括招聘意向、投資意向、營業狀況、盈利表現及環球經濟持續上升，當中營業狀況、盈利表現及環球經濟的升幅最顯著，反映中小企營商信心加強。

製造業、零售業、進出口貿易及批發業三大行業分類指數亦保持升勢，當中進出口貿易及批發業更上升8.9至36.2，其中招聘意向分項指數亦攀升至50中性水平；製造業回升6.9至37.3，其環球經濟分項指數更大幅上升27至36.6；零售業則較上季升7.0至32.7，惟行業的招聘意向指數微跌至46.4；同時調查發現48%中小企預期第4季營業額將上升或維持不變，按季急升17%。

調查發現不同行業的改善程度不同。如住宿及膳食服務行業指數排名第三，原因是策略選項更多，如推出「宅度假」。而零售業排名最低，相信未來要等待跨境旅客流量回復正常，情況才會好轉。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，第3季綜合營商指數錄得歷來最大單季升幅，不過仍然遠低於50中位水平。不少分項指數對比上季及第二季極低水平有所反彈是合理現象。

由於大部分分項指數仍處於50 中位水平以下，他認為，雖然現時經濟周期的低處已過去，但仍未至於經濟擴張，明年年初才有望經濟回復增張。他預料香港本地生產總值(GDP)今年收縮7.2%，明年將增長6%。

第4季的調查反映了7、8月第三波疫情爆發後，限聚令逐漸移除，相信有助增強受訪者的信心。另外，9、10月的中國經濟復甦為香港營商環境提供外來支持，製造業依賴中國生產，因此受訪者的悲觀情緒有改善。

但他表示調查還未能反映美國大選結果和疫苗方面突破，若中美關係緩和以及疫苗成功推出，中小企將增加對營商環境的信心。

至於失業率是否見頂，他認為裁員壓力的確比上季減退，但很難說失業率是否已見頂，但已過升幅最急的階段，不同行業的失業率都有所不同，如資訊科技和金融業的裁員壓力較少。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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