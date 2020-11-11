【螞蟻撻Q】5隻螞蟻IPO基金11月23日起可申請退款

螞蟻集團A股繼11月9日完成股份投資者的退款方案之後，有份參與螞蟻A股戰略配售的5隻創新未來基金終於發表聲明，基金投資者可按基金份額淨值退出，退出選擇期為期1個月，11月23日開始。

螞蟻集團A股於11月3日漏夜宣布上市暫告吹，但此前獲配1,739.593萬、1,740.228萬、1,743.1528萬、1,736.221萬及1,742.4355萬股螞蟻A股的5隻戰略配售基金遲遲未表態。直至中國證監會於11月5日代基金投資者「出頭」發聲，表示已關注到部分前期購買相關基金的投資者表達了退出意願相關情況，並已要求相關基金管理人、基金銷售機構充分考慮投資者合理訴求。事隔多日，5隻戰略配售基金始「找數」。

所謂「戰略配售基金」，是指這些基金將可優先認購擬上市公司的股票。此次參與螞蟻戰略配售的基金包括華夏、易方達、鵬華、匯添富、中歐推出的5隻創新未來18個月封閉運作混合型投資基金，獲配螞蟻A股金額涉資只近60億元人民幣(下同)，但認購基金的投資者共計有1,360萬戶，淨認購金額總規模近600億。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020