新冠肺炎：智庫降南韓明年經濟增長預測　今年維持不變

南韓智庫機構南韓開發研究院(KDI)下調2021年南韓經濟增長預測，並認為當地經濟明年也很難擺脫新冠疫情的影響。主要是考慮到疫情可能在全球範圍內再次出現大流行，經濟復甦程度有限。

外媒報道，KDI周三(11日)表示，維持南韓今年經濟增長預期在-1.1%不變，另將2021年經濟增長預測從此前的3.5%下調至3.1%，還將2021年民生消費增長預期從2.7%下調至2.4%，出口預期則從3.4%下調至3.1%，並預測居民消費價格增幅為0.7%。

此外，該機構預測，明年設備投資和建設投資將分別增長4.7%和2%，新增就業人口為10萬人，失業率為4.1%，經常項目收支實現579億美元順差。

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