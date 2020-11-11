人民幣速遞：終止3連升　瑞穗憂下跌風險增

人民幣兌每美元中間價報6.607，較上日下調173點子，終止3日連升。約中午2時，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.5871，一度高見6.5823；在岸人民幣(CNY)兌美元報6.5969。

據外電報，美匯指數於亞洲開市早段輕微回落，帶動在岸及離岸人民幣上升，雙雙在6.59水平震盪。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，中間價符合市場預期，意味6.6可能是中國人民銀行較為合意的水平，料近期人民幣可能就會在6.6水平附近震盪。

不過他亦表示，現時中國控制疫情成功，疫苗出現或會打破中國帶動全球經濟復甦的局面，人民幣下跌的風險或會增加。

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