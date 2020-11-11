新盤動向：帝御．星濤周日賣123伙　暫錄3530票登記

樓市購買力繼續追捧一手物業。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．星濤首兩輪銷售反應理想，累售309伙，套現約14.5億港元。周日(15日)將再推售123伙，截至周三(11日)下午已錄3,530張入票，超額認購逾27倍，當中76張為地產代理入票，將於周六(14日)晚截票。

他又稱，項目會所設施完善，包括池畔盛宴，設有獨立宴會廳及私人泳池，住戶可於優美園林環境舉辦私人宴會，招呼親朋好友。

同系元朗尚悅．天城料月內開售，共設16座洋房，每戶實用面積約1,700至1,800多方呎，主要4房間隔，適合市場需求。明年第一、二季將推出啟德項目。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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