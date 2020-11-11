中國經濟：標普指數碼人民幣勢打擊支付平台

標普全球評級於周三(11日)發表報告稱，中國數碼化人民幣或會衝擊支付平台，主要由於數碼化貨幣會降低交易成本，或會降低支付服務中介機構的費用收入。

該機構分析師胡暘瑞表示，雖然數碼化貨幣試驗從小規模開始，但對未來銀行業有重大影響。

報告指，中國人民銀行於今年10月進行該項試驗，向中國城市用戶分配了1,000萬元數碼人民幣，用戶可通過指定認可的應用程式在選定的商店進行購買，交易後的數碼人民幣所有權將從客戶移交至商人。

胡氏表示，若該項試驗能廣泛被採用，預計數碼人民幣將成為主要支付工具之一，而不是用作存款方式。報告提到，數碼人民幣不太可能取代銀行儲蓄服務，惟數碼人民幣能提供更便宜、方便的零售方式，將會成為支付公司及商業銀行提供的支付服務的競爭對手。

胡續指，數碼人民幣與實體貨幣不同在於，數碼人民幣上面有擁有者的「名稱」；與電子貨幣不同在於，數碼人民幣與人行的直接聯繫，不是通過中介商業銀行或付款機構，即數碼人民幣的所有權不會轉移至商業銀行，故認為數碼化貨幣不是用作存款，也不位於商業銀行的資產負債表上，代表數碼人民幣與現金及硬幣一樣，仍對人行負有直接責任。

此外，報告中寫道，數碼人民幣交易的實時數據將有利於人行的經濟發展，特別是在中國逐步轉型至消費主導的經濟，當局可利用現有信息來實施更具針對性的財政政策，例如更精確的家庭轉移和福利分配，而利率在早期階段應用於數字人民幣的機會較少，按照目前的形式，數碼人民幣更像替代實體紙幣，以提供額外的結算渠道。

報告稱，便利的付款方式更具成本效益，而更詳細的交易級別數據亦能吸引當局，收集到的信息還可以幫助加強反洗錢及反恐融資措施，不過個人隱私問題或會減慢市場採用速度，因為中央金融機構或可以獲取有關發件人、收件人及交易金額的信息。

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