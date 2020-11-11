中國經濟：標普指數碼人民幣勢打擊支付平台
2020年11月11日 15:00
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
標普全球評級於周三(11日)發表報告稱，中國數碼化人民幣或會衝擊支付平台，主要由於數碼化貨幣會降低交易成本，或會降低支付服務中介機構的費用收入。
該機構分析師胡暘瑞表示，雖然數碼化貨幣試驗從小規模開始，但對未來銀行業有重大影響。
報告指，中國人民銀行於今年10月進行該項試驗，向中國城市用戶分配了1,000萬元數碼人民幣，用戶可通過指定認可的應用程式在選定的商店進行購買，交易後的數碼人民幣所有權將從客戶移交至商人。
胡氏表示，若該項試驗能廣泛被採用，預計數碼人民幣將成為主要支付工具之一，而不是用作存款方式。報告提到，數碼人民幣不太可能取代銀行儲蓄服務，惟數碼人民幣能提供更便宜、方便的零售方式，將會成為支付公司及商業銀行提供的支付服務的競爭對手。
胡續指，數碼人民幣與實體貨幣不同在於，數碼人民幣上面有擁有者的「名稱」；與電子貨幣不同在於，數碼人民幣與人行的直接聯繫，不是通過中介商業銀行或付款機構，即數碼人民幣的所有權不會轉移至商業銀行，故認為數碼化貨幣不是用作存款，也不位於商業銀行的資產負債表上，代表數碼人民幣與現金及硬幣一樣，仍對人行負有直接責任。
報告表示，數碼人民幣可降低用戶交易成本，故流行於支付，其使用者及其接受者都可從中受益，結算及清算更加有效。中國零售電子支付以支付寶及微信支付為主，而支付寶及微信支付又與中國兩個最大的科技集團阿里巴巴集團控股(09988)及騰訊控股(00700)有關，此類型平台受數碼化的干擾更大。在試用期間，數碼人民幣僅用於零售購買，由於支付平台連接着電子商務及社交媒體公司，希望用戶能夠幫助該平台在零售電子支付方面，保持領先於商業銀行的地位。
此外，報告中寫道，數碼人民幣交易的實時數據將有利於人行的經濟發展，特別是在中國逐步轉型至消費主導的經濟，當局可利用現有信息來實施更具針對性的財政政策，例如更精確的家庭轉移和福利分配，而利率在早期階段應用於數字人民幣的機會較少，按照目前的形式，數碼人民幣更像替代實體紙幣，以提供額外的結算渠道。
報告稱，便利的付款方式更具成本效益，而更詳細的交易級別數據亦能吸引當局，收集到的信息還可以幫助加強反洗錢及反恐融資措施，不過個人隱私問題或會減慢市場採用速度，因為中央金融機構或可以獲取有關發件人、收件人及交易金額的信息。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020