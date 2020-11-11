理事會選舉被指安排不公　會計師公會強調公平及平等

會計師公會理事會改選舉行在即，被視為「改革派」的現任公會理事鄭中正及區紀倫日前發公開信投訴候選人受不公平對待。香港會計師公會回應指，作為代表着超過4.6萬名會計師的專業團體及監管機構，公會在籌辦理事會選舉時一直恪守「公平及平等待遇」原則，致力維護其公正性，務求做到不偏不倚。

鄭氏及區氏的公開信投訴，計劃參選的現任副會長林智遠及方蘊萱，違反慣例在提名期內在「會員論壇」出任講者，對其他候選人不公。會計師公會就此澄清，有內部指引監管選舉相關的活動安排，而有關指引必須在不影響候選人履行公會的職務及公會的正常運作的前題下執行。

會計師指出，有關指引按4個基本原則執行，包括應嚴格按照「公平及平等待遇」原則，盡量避免邀請任何候選人參與公會於選舉期間舉辦的公開活動，不論以嘉賓講者或小組成員身份出席。另外，拒絕所有要求在公會活動上及物業內進行任何形式的競選活動。同時，若候選人有意於公會擁有的處所範圍外進行競選活動，必須事先獲得該物業管理者或擁有者的准許。以及候選人一旦宣布參選，將即時受到上述3項指引約束，並嚴禁藉着公會任何活動進行競選宣傳，但以上指引必須在不影響候選人履行公會的職務及公會的正常運作的前題下執行。

公開信又指，會員論壇不應安排在選舉提名期開始後舉行，而且通知期倉卒。公會澄清，會員論壇為香港會計師公會的年度活動，但今年受到新冠肺炎疫情影響而稍作延期，並非倉卒成事。另外，今次的會員論壇除改於網上進行，其他安排則按往年的規格，並沒有作特別調整。

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