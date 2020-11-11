港府發行100億元銀色債券 保證回報上調至3.5厘

政府推出2020年銀色債券(Silver Bond)，目標發行額為100億元，視乎市場反應，當局可酌情考慮將其提高至最多150億元。1956年或之前出生，並持有有效香港身份證的「老友記」，可透過20家配售銀行及20家證券經紀認購債券。

債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。新一批銀色債券的認購期由12月1日早上9時開始，直至12月11日下午2時結束。債券將於12月22日發行。

政府發言人表示，在現時持續低息及不確定的金融市場環境下，發行銀色債券可以為年長居民提供一個回報穩定的投資產品選擇，協助他們有效管理退休資本。

發言人續指，政府大幅增加發行額，可提高年長市民的參與度，令更多人受惠於銀色債券的穩定利息回報。

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