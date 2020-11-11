鱷王達利奧：支持喊停螞蟻IPO　美元霸權衰落下須投資中國資產

全球最大對沖基金「橋水」創辦人達利奧(Ray Dalio)指出，由於有必要抑制金融創新風險，故他支持中國暫停螞蟻集團IPO的決定。另一方面，他認為美國正創造大量債務和大量印鈔，恐威脅美元的儲備貨幣地位，在此狀況下不投資中國資產，可說是「非常冒險」的行為。

達利奧指出，螞蟻集團的業務在銀行業領域中，是全新的概念，其幾乎能取代或威脅中國的銀行系統，同時中國在金融科技領域，還沒有建立適當的監管審查規定。故出於需要抑制金融創新帶來的風險，他支持中國暫停螞蟻集團IPO。由於中國採行國家資本主義，因此官方會控管金融事務，他認為中國監管機構的行為「很合理，且很關切金融市場，並對其高度知情」。

達利奧指出，即便是美國，在該國政府與市場間，也總是存在自由與限制之間的角力。

他又認為，在研究過去500年中儲備貨幣帝國的興衰後，相信中國人民幣正在演變為全球儲備貨幣。出於美國正在製造大量債務和大量印鈔，恐威脅美元的儲備貨幣地位。故投資者若缺席中國資本市場，將是非常冒險的行為。

雖然在中美之爭下仍建議投資中國，但他強調這是客觀的見解。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020