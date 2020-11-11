越秀地產料「軌交+物業」項目全年貢獻最少150億人民幣

他指，內地房地產行業由政策決定市場，當局仍維持穩地價、穩房價，估計行業仍會維持穩定增長，但長遠要跑出就要靠土地投資策略。暫時越秀透過非公開市場拿地的佔比為50%以上，至於公開市場買地則不足50%。

他解釋，公開市場買地競爭激烈，且地價偏高，要爭取好的毛利率有一定困難；而倘項目要保持25至35%毛利率，則透過軌交、「住宅+配建」項目較容易達到。

軌交項目的土地儲備方面，目前佔地面積為約420萬平方米，可售資源1,000億元，全分布在廣州，皆為地鐵上蓋項目。他期望每年可新增軌交項目2至3個。

現時集團項目分布在19個城市，他希望每年能夠擴展3至4個城市，至2025年可以擴至35至45個城市，將考慮1、2線城市及周邊地區。

截至今年10月底止，越秀地產年內合同銷售733.42億元，完成全年銷售目標802億元的91%。他指今年流動性充足，銷情不俗，全年銷售有望超額達標。

談及內地對房企財務指標設定「三道紅線」，他指，目前越秀地產淨負債比率為70%，現金短債比為近3倍。至於剔除預售款後資產負債比率為71%，稍微超出官方定下的70%，他冀年底可降至70%以下。

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