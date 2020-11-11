美國前財長薩默斯：拜登政府宜恢復奉行強美元政策

美國前財政部長薩默斯(Larry Summers)呼籲，拜登新政府宜恢復強勢美元政策，別把美元搞砸。

外電報道，從克林頓政府到奧巴馬政府，一貫堅持強勢美元反映經濟實力的立場，不過到了現任特朗普政府，美國貨幣政策偏向弱勢美元。因為特朗普和現任美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)都曾表示，美元貶值有利於經濟，尤其是在出口和購買力方面。

薩默斯近日在參加彼得森國際經濟研究所絡絡活動時指出，雖然他不認為美元在同行中存在強勁的競爭對手，但鑑於目前政府對擴張性政策的承諾，認為主動打壓美元或對美元漠不關心都是不明智的。

薩默斯也對下一任美國財政部長發出呼籲，主張強勢美元是「謹慎的做法」，希望新政府能夠重拾特朗普政府所放棄的強美元政策。

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