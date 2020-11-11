全球股市上演創紀錄輪動大戲　價值股翻生了！

外國傳媒報道，本周以風險開啟為特色的創紀錄股市輪動，足以讓激動不已的策略師們認為，資金轉向全球價值型股票的趨勢終已形成，儘管他們也還心存謹慎，不願公開宣稱整個類股的形勢皆已不同以往。

在新冠疫苗潛在突破帶來的彌漫市場的樂觀情緒推動下，全球價值型股票周一(9日)創出了相對於成長股而言有史以來的最大漲幅，周二(10日)此類股票再接再厲，又創出了歷史紀錄上排名第三的佳績。隨著投資者從抗跌型技術類股抽出資金轉而投向那些因為抗疫封鎖措施所產生的經濟影響而背負重壓的股票，MSCI全球價值指數兩天內飆升了將近6%，相比之下，MSCI全球成長指數在同樣的兩天裏卻錄得了2%的跌幅。

Alessio Rizzi等高盛策略師在周二的一份報告中說：「我們認為，在復甦前景不確定性隨之降低的同時，疫苗消息也有可能推升全球經濟增長預期，這樣一來，資金湧向價值股和周期類股的市場輪動應可得到進一步的支持。」

據Sundial Capital Research Inc.的創辦人Jason Goepfert稱，歷史上可以與之相提並論的輪動只有過兩次，一次是1975年末市場觸底時，另一次是2000年末市場見頂時。Geopfert在周二給客戶的一份報告中說，這兩次輪動最終皆見證了資金向價值股的「大規模轉移。」

也有策略師認為這種明顯的資金遷徙這次不會出現。花旗量化策略師Chris Montagu雖然也看好價值股，但是鑒於疫情惡化的大背景，他預計市場仍會維持動盪態勢。只要經濟不確定性依然存在，一種趨勢能否維持就依然難料，他說。

Montagu說，花旗策略師們認為，緊隨通脹預期的上升和油價上揚，能源類股會從此次輪動中獲得最多的支撐。他們表示金融類股走向沒有那麼肯定，同時建議投資者逢高賣出此類股票。

盛博的Inigo Fraser-Jenkins也謹言不要全面買入價值股。雖然這種策略着眼「短期戰術性反彈」能夠奏效，但是整個類股「持續站穩腳跟」還有一定的難度，他在周三的一份報告中說。

這位量化策略師建議投資者重點着眼那些會從明年通脹上升的預期中獲益的「核心周期類股」，但也不要放棄成長股。Fraser-Jenkins在報告中說：「諸如我們本周見到的這種突如其來的宏觀層面的驚喜一段時間裏會使價值股受到提振。然而我們認為，明年的前景肯定還會更加微妙。」

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