【市後重點睇】油價漲逾2%　道期升百點

美匯指數企92.78，離岸人民幣(CNH)處6.6051，港匯見7.7531，美元兌日圓處105.4，歐元失守1.18關，報1.1793，英鎊漲見1.3285。金價升至1,875美元。油價漲逾2%，布油報44.72美元，紐油見42.43美元。道指期貨升104點。

-港交所第3季多賺51%，IPO集資額全球第三。

●全球經貿戰：

-英國推收購及企業交易新法，劍指中資。

-歐盟副主席指已準備好與拜登政府一起應對中國。

●免受美大選不明朗左右，Airbnb再次推遲遞交IPO申請。

●【科技股失寵】分析指股市資金重置剛開始，很可能持續至明年。

●傳Apple首款可摺式iPhone或於2022年面世。

●南韓11月首10天出口增20%，晶片出口量飆3成。

●【亂世買金】瑞銀：負實際利率有利金價，料可見2000美元。

●車主福音？日本電產：電動車趨普及，2030年車價將降八成。

●【旅業蕭條】波音10月新飛機訂單捧蛋，12架737 MAX遭取消。

●新西蘭央行維持利率不變，新西蘭元曾見19個月新高。

●美國前財長薩默斯：拜登政府宜恢復奉行強美元政策。

●鱷王達利奧：支持喊停螞蟻IPO，美元霸權衰落下須投資中國資產。

●新冠肺炎：

-新西蘭央行籲勿對疫苗新聞太興奮。

-美國最快12月有疫苗可供接種。

-美就業市場未恢復，高盛料須等到2024年。

-智庫降南韓明年經濟增長預測，今年維持不變。

●中國經濟：周小川指互網巨企形成壟斷，抑制公平競爭。

●中國10月新增貸款6898億元人民幣，低過預期。

●華為任正非：中國晶片設計全球領先卻造不出先進晶片，皆因…

●傳洽購華為旗下榮耀，神州數碼指未達成任何協議。

●【螞蟻撻Q】5隻螞蟻IPO基金11月23日起可申請退款。

●港府發行100億元銀色債券，保證回報上調至3.5厘。

●金管局澄清Antares Pay並非認可機構儲值支付工具持牌人。

●新盤動向：帝御．星濤周日賣123伙，暫錄3530票登記。

●政府擬半撤辣！地產界預期工商舖買賣交投飆三成。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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