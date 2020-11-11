【市後重點睇】油價漲逾2% 道期升百點
2020年11月11日 16:16
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美匯指數企92.78，離岸人民幣(CNH)處6.6051，港匯見7.7531，美元兌日圓處105.4，歐元失守1.18關，報1.1793，英鎊漲見1.3285。金價升至1,875美元。油價漲逾2%，布油報44.72美元，紐油見42.43美元。道指期貨升104點。
●恒生指數全日跌74點或0.28%，報26,226點；國企指數跌45點或0.43%，報10,541點；恒生科技指數挫496點或6.23%，報7,465點。主板成交逾2,674億港元，為2018年3月23日以來最多。科技龍頭股「ATMXJ」續受壓，阿里巴巴領挫9.8%，京東挫9.2%，美團跌9.6%，騰訊控股及小米分別挫7.39%及8.18%。https://bit.ly/32wLS8H
-港交所第3季多賺51%，IPO集資額全球第三。
●A股快報：滬綜指收跌17點，創業板指插逾3%。https://bit.ly/2JY8dpd
●全球經貿戰：
-英國推收購及企業交易新法，劍指中資。
-歐盟副主席指已準備好與拜登政府一起應對中國。
●免受美大選不明朗左右，Airbnb再次推遲遞交IPO申請。
●【科技股失寵】分析指股市資金重置剛開始，很可能持續至明年。
●傳Apple首款可摺式iPhone或於2022年面世。
●南韓11月首10天出口增20%，晶片出口量飆3成。
●【亂世買金】瑞銀：負實際利率有利金價，料可見2000美元。
●車主福音？日本電產：電動車趨普及，2030年車價將降八成。
●【旅業蕭條】波音10月新飛機訂單捧蛋，12架737 MAX遭取消。
●新西蘭央行維持利率不變，新西蘭元曾見19個月新高。
●美國前財長薩默斯：拜登政府宜恢復奉行強美元政策。
●鱷王達利奧：支持喊停螞蟻IPO，美元霸權衰落下須投資中國資產。
●新冠肺炎：
-新西蘭央行籲勿對疫苗新聞太興奮。
-美國最快12月有疫苗可供接種。
-美就業市場未恢復，高盛料須等到2024年。
-智庫降南韓明年經濟增長預測，今年維持不變。
●中國經濟：周小川指互網巨企形成壟斷，抑制公平競爭。
●中國10月新增貸款6898億元人民幣，低過預期。
●華為任正非：中國晶片設計全球領先卻造不出先進晶片，皆因…
●傳洽購華為旗下榮耀，神州數碼指未達成任何協議。
●【螞蟻撻Q】5隻螞蟻IPO基金11月23日起可申請退款。
●港府發行100億元銀色債券，保證回報上調至3.5厘。
●金管局澄清Antares Pay並非認可機構儲值支付工具持牌人。
●新盤動向：帝御．星濤周日賣123伙，暫錄3530票登記。
●政府擬半撤辣！地產界預期工商舖買賣交投飆三成。
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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
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